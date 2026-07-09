Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:29, 9 июля 2026Мир

В НАТО пригрозили Великобритании

О'Доннелл: Британия может потерять высокий пост в НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Соединенное Королевство может лишиться высокого поста в структуре Североатлантического альянса, если не доведет расходы на оборону до 3,5 процента ВВП. С такой угрозой выступил представитель штаба объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE) полковник Мартин О'Доннелл в интервью британской газете The Times.

Он подчеркнул, что это чревато большими рисками, если Великобритания или любой другой член альянса не будет выполнять свои обязательства.

«То, что с его [альянса] первых лет пост заместителя Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе был британским, а Верховного главнокомандующего — американским, вовсе необязательно означает, что так будет всегда», — предупредил О'Доннелл.

Ранее стало известно, что на ужине лидеров НАТО говорили не о тратах на оборону, а о еде и футболисте Эрлинге Холанде — звезде сборной Норвегии и «Манчестер Сити».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Во Львове вспыхнул бунт против ТЦК. Толпа людей под крики «Позор!» перевернула автомобиль военкомов

    Администрация Львова провела экстренное совещание из-за бунта

    Россиянам дали пять советов для идеального поцелуя

    Трамп прокомментировал новые удары по Ирану

    Приехавшая в Москву женщина попалась полиции почти с килограммом мефедрона

    Студентка укусила директора колледжа за пенис

    Раскрыта тайная версия Windows 11

    В НАТО пригрозили Великобритании

    Трамп использовал старый самолет для возвращения из Турции в Вашингтон

    Европейская страна пообещала России безвизовый режим

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok