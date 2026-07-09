В НАТО пригрозили Великобритании

О'Доннелл: Британия может потерять высокий пост в НАТО

Соединенное Королевство может лишиться высокого поста в структуре Североатлантического альянса, если не доведет расходы на оборону до 3,5 процента ВВП. С такой угрозой выступил представитель штаба объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE) полковник Мартин О'Доннелл в интервью британской газете The Times.

Он подчеркнул, что это чревато большими рисками, если Великобритания или любой другой член альянса не будет выполнять свои обязательства.

«То, что с его [альянса] первых лет пост заместителя Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе был британским, а Верховного главнокомандующего — американским, вовсе необязательно означает, что так будет всегда», — предупредил О'Доннелл.

Ранее стало известно, что на ужине лидеров НАТО говорили не о тратах на оборону, а о еде и футболисте Эрлинге Холанде — звезде сборной Норвегии и «Манчестер Сити».