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14:28, 8 июля 2026Мир

Лидеры стран НАТО обсудили звезду мирового футбола вместо расходов на оборону

Бабиш: На ужине лидеров НАТО обсуждали не расходы на оборону, а еду и Эрлинга Холанда
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

На ужине лидеров НАТО говорили не о тратах на оборону, а о еде и футболисте Эрлинге Холанде — звезде сборной Норвегии и «Манчестер Сити». Об этом рассказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, сообщает Clash Report в социальной сети X.

«На ужине не было ни слова о расходах НАТО. Никого это не интересовало за столом. Мы там были с женами, говорили о еде, обо всяких разных вещах, о футболе, о том, что Холанд — гений», — заявил он.

Он также рассказал, что с президентом США Дональдом Трампом обсуждали его жену Меланию и документальный фильм о ней.

Ранее чешский премьер признался, что в его возрасте любой разговор сводится к обсуждению простаты, а также пожаловался на вред соцсетей, в том числе из-за видео со страшными акулами, которые ему рекомендуют алгоритмы.

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