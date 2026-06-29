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16:21, 29 июня 2026Мир

Премьер Чехии обсудил простату с экспертом в области безопасности

Премьер Чехии Бабиш признался, что в его возрасте любой разговор сводится к простате
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marton Monus / Reuters

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признался, что в его возрасте любой разговор сводится к обсуждению простаты. Он этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Глава чешского правительства рассказал, что однажды вручал награды Совета национальной безопасности человеку, который всю свою жизнь посвятил написанию книг об обороне и безопасности.

«Мы разговорились, и в нашем возрасте любой разговор в конце концов сводится к простате», — поделился он.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прошел лечение от выявленного на ранней стадии рака предстательной железы. Он пояснил, что отложил раскрытие своего заболевания, чтобы избежать использования этого факта против Израиля в ходе войны с Ираном.

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