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17:51, 29 июня 2026Мир

Западный лидер пожаловался на страшных акул в соцсетях

Премьер Чехии Бабиш пожаловался на страшных акул в соцсетях
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramon Carretero / Shutterstock / Fotodom

Премьер Чехии Андрей Бабиш пожаловался на вред соцсетей, в том числе из-за видео со страшными акулами, которые ему рекомендуют алгоритмы Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Отрывок из интервью публикует Clash Report в соцсети Х.

По словам политика, несмотря на то что социальные сети позволяют людям самовыражаться, они «представляют собой зло», так как затягивают и отвлекают внимание. Он посетовал, что ложится спать в 10 вечера, однако продолжает сидеть в соцсетях вместо того, чтобы заснуть.

«У меня там выпрыгивают разнообразные акулы, [есть контент про] футбол», — поделился Бабиш, добавив, что боится акул.

Ранее Бабиш признался, что в его возрасте любой разговор сводится к обсуждению простаты.

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