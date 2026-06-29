Западный лидер пожаловался на страшных акул в соцсетях

Премьер Чехии Бабиш пожаловался на страшных акул в соцсетях

Премьер Чехии Андрей Бабиш пожаловался на вред соцсетей, в том числе из-за видео со страшными акулами, которые ему рекомендуют алгоритмы Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Отрывок из интервью публикует Clash Report в соцсети Х.

По словам политика, несмотря на то что социальные сети позволяют людям самовыражаться, они «представляют собой зло», так как затягивают и отвлекают внимание. Он посетовал, что ложится спать в 10 вечера, однако продолжает сидеть в соцсетях вместо того, чтобы заснуть.

«У меня там выпрыгивают разнообразные акулы, [есть контент про] футбол», — поделился Бабиш, добавив, что боится акул.

Ранее Бабиш признался, что в его возрасте любой разговор сводится к обсуждению простаты.