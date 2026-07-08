Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
00:26, 9 июля 2026Ценности

Трамп использовал старый самолет для возвращения из Турции в Вашингтон

РИА Новости: Трамп использовал старый самолет для возвращения из Турции в США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Архивное фото

Архивное фото. SMG / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп для возвращения из Анкары в Вашингтон использовал старый самолет. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в Турцию он прибыл на подаренном Катаром Boeing. Перед вылетом американский лидер заявил, что новый самолет убыл в Европу «на две-три большие базы», где его покажут военнослужащим.

Как сообщает агентство, новый самолет Трампа прибыл на базу Королевских ВВС Милденхолл.

Ранее Трамп сообщил, что впервые воспользовался подаренным Катаром самолетом Boeing 747-8. Он отметил, что арабская страна потратила огромные деньги на строительство самолета. Стоимость Boeing 747-8 оценивается в 400 миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Во Львове вспыхнул бунт против ТЦК. Толпа людей под крики «Позор!» перевернула автомобиль военкомов

    Администрация Львова провела экстренное совещание из-за бунта

    Россиянам дали пять советов для идеального поцелуя

    Трамп прокомментировал новые удары по Ирану

    Приехавшая в Москву женщина попалась полиции почти с килограммом мефедрона

    Студентка укусила директора колледжа за пенис

    Раскрыта тайная версия Windows 11

    В НАТО пригрозили Великобритании

    Трамп использовал старый самолет для возвращения из Турции в Вашингтон

    Европейская страна пообещала России безвизовый режим

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok