Трамп впервые воспользовался скандальным подарком

Трамп впервые воспользовался подаренным Катаром самолетом, вызвавшем скандал в США

Президент США Дональд Трамп впервые воспользовался подаренным Катаром самолетом Boeing 747-8. Об этом сообщает Reuters.

«Честно говоря, мы не смогли бы построить такой самолет, потому что не были бы готовы потратить необходимые деньги. А они потратили огромные суммы (...). Они сделали все, что подобает президенту, а это значит, что они обеспечили безопасность и всевозможные дополнительные меры, очень сложные вещи», — сказал глава Белого дома о властях Катара на борту воздушного судна.

Стоимость реактивного самолета Boeing 747-8 оценивается в 400 миллионов долларов, что делает его потенциально самым ценным для правительства США подарком от иностранного государства. Демократы в Конгрессе США назвали случившееся скандалом и «очередным мошенничеством Трампа». Однако американский лидер раскритиковал их высказывания, описав сделку как «публичную и прозрачную».

В мае 2025 года были опубликованы кадры роскошного самолета, который королевская семья подарила Трампу. Известно, что судно включает в себя гостиную на верхней палубе, главную и гостевую спальни, зону отдыха с плазменным телевизором и личный кабинет, а также две ванные комнаты и бортовую кухню. Его называют «летучим дворцом».