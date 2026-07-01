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17:15, 1 июля 2026Мир

Трамп впервые воспользовался скандальным подарком

Трамп впервые воспользовался подаренным Катаром самолетом, вызвавшем скандал в США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп впервые воспользовался подаренным Катаром самолетом Boeing 747-8. Об этом сообщает Reuters.

«Честно говоря, мы не смогли бы построить такой самолет, потому что не были бы готовы потратить необходимые деньги. А они потратили огромные суммы (...). Они сделали все, что подобает президенту, а это значит, что они обеспечили безопасность и всевозможные дополнительные меры, очень сложные вещи», — сказал глава Белого дома о властях Катара на борту воздушного судна.

Стоимость реактивного самолета Boeing 747-8 оценивается в 400 миллионов долларов, что делает его потенциально самым ценным для правительства США подарком от иностранного государства. Демократы в Конгрессе США назвали случившееся скандалом и «очередным мошенничеством Трампа». Однако американский лидер раскритиковал их высказывания, описав сделку как «публичную и прозрачную».

В мае 2025 года были опубликованы кадры роскошного самолета, который королевская семья подарила Трампу. Известно, что судно включает в себя гостиную на верхней палубе, главную и гостевую спальни, зону отдыха с плазменным телевизором и личный кабинет, а также две ванные комнаты и бортовую кухню. Его называют «летучим дворцом».

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