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07:02, 12 мая 2025Мир

Демократы захотели расследовать возможность получения Трампом «летучего дворца» от Катара

Axios: Демократы расследуют сообщения о планах Катара подарить Трампу Boeing
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Конгрессмен от демократической партии США Ричи Торрес требует начать расследование того, что президент страны Дональд Трамп планирует принять в подарок от королевской семьи Катара самолет Boeing 747-8 стоимостью около 400 миллионов долларов. Об этом сообщает издание Axios.

Как стало известно изданию, демократ указал американским ведомствам на тот факт, что «летающий дворец» будет самым ценным подарком, когда-либо преподнесенным президенту иностранным правительством. Новый Boeing призван заменить действующий «Борт номер один».

При этом портал отмечает, что Национальный комитет Демократической партии назвал данное событие «очередным мошенничеством Трампа».

В свою очередь, Трамп раскритиковал инициативу демократов. Он назвал сделку «очень публичной и прозрачной». Кроме того, юристы Белого дома и Минюста утверждают, что такой подарок не нарушает законы о взяточничестве или запрет Конституции на принятие подарков должностными лицами США.

Ранее сообщалось, что королевская семья Катара подарит Дональду Трампу сверхроскошный самолет Boeing 747-8. Самолет будет передан ему до окончания президентского срока, а после перейдет в собственность президентской библиотеки Трампа.

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