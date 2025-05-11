Трампу подарят «летучий дворец» за 400 миллионов долларов

ABC: Королевская семья Катара подарит Трампу сверхроскошный Boeing за $400 млн

Королевская семья Катара подарит президенту США Дональду Трампу сверхроскошный самолет Boeing 747-8 за 400 миллионов долларов. Об этом сообщает ABC News.

Утверждается, что о потенциально самом ценном для правительства США от иностранного государства подарке будет объявлено на следующей неделе, когда Трамп посетит Катар. Самолет будет передан ему до окончания президентского срока, а после перейдет в собственность президентской библиотеки Трампа.

Отмечается, что самолет является настолько роскошным, что его называют «летучим дворцом». При этом на вопрос о том, стоит ли американским властям принимать такой дорогой подарок, юристы Белого дома и Минюста ответили, что это не нарушает законы о взяточничестве или запрет Конституции на принятие подарков должностными лицами США.

Ранее Трамп захотел повысить налоги для богатых американцев до 39,6 процента. Отмечается, что повышение налогов позволит привлечь дополнительные 67,3 миллиарда долларов в бюджет в течение десяти лет.

