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08:31, 9 мая 2025Мир

Трамп захотел повысить налоги для богатых

Bloomberg: Трамп захотел повысить налоги для богатых граждан США до 39,6%
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Bonnie Cash / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп захотел повысить налоги для богатых американцев до 39,6 процента. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

«Предложение президента предусматривает введение новой налоговой ставки в размере 39,6 процента для физических лиц, зарабатывающих не менее 2,5 миллиона долларов, или семейных пар, зарабатывающих 5 миллионов долларов», — указано в сообщении.

Отмечается, что повышение налогов позволит привлечь дополнительные 67,3 миллиарда долларов в бюджет в течение десяти лет.

До этого Трамп заявлял, что введение пошлин на импортируемые товары может позволить США полностью отказаться от подоходного налога. «Возможно, нам вообще не потребуется система подоходного налогообложения, когда все это сработает», — говорил он.

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