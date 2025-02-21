Трамп назвал преимущества для США от введения пошлин

Трамп: США смогут отказаться от подоходного налога за счет пошлин на импорт

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что введение пошлин на импортируемые товары может позволить стране в перспективе полностью отказаться от подоходного налога. Об этом политик рассказал на встрече с губернаторами-республиканцами, пишет РИА Новости.

«Мы могли бы полностью отменить подоходный налог. Возможно, нам вообще не потребуется система подоходного налогообложения, когда все это сработает», — уточнил Трамп.

По словам главы США, в прошлом пошлины были основным источником доходов в Штатах. Трамп также привел в пример период с 1870 по 1913 год, когда страна «была самой богатой в мире» благодаря тарифной политике.

15 февраля Дональд Трамп сообщил, что ввел против Китая импортные пошлины на общую сумму 600 миллиардов долларов. Это оказалось больше, чем при любом другом американском лидере, уточнил политик. До этого Министерство коммерции Китая заявило, что действия Вашингтона являются «типичным проявлением односторонности и протекционизма».

В январе новый глава Соединенных Штатов объявил о новых тарифах в отношении Мексики, Канады и Китая. В частности, для товаров из Мексики и Канады пошлины составят 25 процентов, а на товары из КНР — 10 процентов.