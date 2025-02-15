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08:24, 15 февраля 2025Мир

Трамп заявил о введении рекордных импортных пошлин против Китая

Трамп ввел импортные пошлины против Китая на общую сумму 600 миллиардов долларов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что ввел против Китая импортные пошлины на общую сумму 600 миллиардов долларов. Это оказалось больше, чем при любом другом американском лидере, пишет РИА Новости.

«Я ввел очень существенные пошлины против Китая на 600 миллиардов долларов. Ни один другой президент не вводил столько», — рассказал Трамп журналистам.

Несколькими днями ранее Министерство коммерции Китая заявило, что действия Вашингтона являются «типичным проявлением односторонности и протекционизма». Ведомство призвало американские власти вернуться на правильный путь многосторонней торговой системы.

Ранее издание Asia Times написало, что действия Трампа приносят Китаю больше пользы, чем вреда. Как написали авторы статьи, закрытие USAID оставляет без конкуренции китайскую инициативу «Один пояс — один путь». Это позволит Пекину расширить стратегию развития своей инфраструктуры.

В январе Трамп объявил о новых тарифах в отношении Мексики, Канады и Китая. В частности, для товаров из Мексики и Канады пошлины составят 25 процентов, а на товары из КНР — 10 процентов.

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