Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:30, 9 февраля 2025Россия

В Азии рассказали о неочевидной помощи Трампа Китаю

Asia Times: Трамп своими действиями и решениями помогает Китаю стать сильнее
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Действия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа приносят Китаю больше пользы, чем вреда. Об этом написали журналисты издания Asia Times.

«Несмотря на то, что Трамп жалуется на доминирование Китая, своими же действиями он создает новые предпосылки к усилению влияния Поднебесной», — указано в статье.

По мнению авторов материала, закрытие USAID оставляет без конкуренции китайскую инициативу «Один пояс — один путь», что позволит Пекину расширить стратегию развития своей инфраструктуры. Кроме того, за короткое время Трамп своими необдуманными действиями смог разрушить систему американской мягкой силы, которая создавалась десятки лет, указали журналисты.

Ранее Трамп объявил о новых тарифах в отношении Мексики, Канады и Китая. В частности, для товаров из Мексики и Канады пошлины составят 25 процентов, а на товары из КНР — 10 процентов. Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон может ввести дополнительные меры против Китая вслед за анонсированными импортными пошлинами на китайские товары.

Ранее политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что жители США могут столкнуться с «шоковой терапией» из-за Дональдом Трампом пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным. По итогу переговоров он раскрыл отношение президента РФ к конфликту на Украине

      МЧС столкнулось с проблемой при вызволении севшего на мель сухогруза Китая на Сахалине

      Вильфанд спрогнозировал высокое атмосферное давление в Москве до 12 февраля

      Финского наемника приняли в ряды «Азова»

      В Азии рассказали о неочевидной помощи Трампа Китаю

      Пять россиянок госпитализировали после процедуры ЭКО

      Трамп заявил о готовности пойти на сделку с Ираном

      Трамп оскорбил Байдена в разговоре с Путиным

      Доступ Маска к системе государственных платежей ограничили по решению суда

      В ЕС призвали усилить один аспект помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше