В Азии рассказали о неочевидной помощи Трампа Китаю

Asia Times: Трамп своими действиями и решениями помогает Китаю стать сильнее

Действия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа приносят Китаю больше пользы, чем вреда. Об этом написали журналисты издания Asia Times.

«Несмотря на то, что Трамп жалуется на доминирование Китая, своими же действиями он создает новые предпосылки к усилению влияния Поднебесной», — указано в статье.

По мнению авторов материала, закрытие USAID оставляет без конкуренции китайскую инициативу «Один пояс — один путь», что позволит Пекину расширить стратегию развития своей инфраструктуры. Кроме того, за короткое время Трамп своими необдуманными действиями смог разрушить систему американской мягкой силы, которая создавалась десятки лет, указали журналисты.

Ранее Трамп объявил о новых тарифах в отношении Мексики, Канады и Китая. В частности, для товаров из Мексики и Канады пошлины составят 25 процентов, а на товары из КНР — 10 процентов. Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон может ввести дополнительные меры против Китая вслед за анонсированными импортными пошлинами на китайские товары.

Ранее политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что жители США могут столкнуться с «шоковой терапией» из-за Дональдом Трампом пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая.

