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16:02, 3 февраля 2025Экономика

Американцам предрекли «шоковую терапию» из-за решения Трампа

Политолог Дробницкий: США столкнутся с шоковой терапией из-за повышения пошлин
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Жители США могут столкнуться с «шоковой терапией» из-за повышения президентом Дональдом Трампом пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая, считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Его цитирует «Ридус».

Он предрек временное повышение цен на потребительские товары в США. По мнению эксперта, Трамп рассчитывает запустить реиндустриализацию экономики. Роняя цены на энергоносители и электричество за счет начала массового бурения и повышения пошлины, он рассчитывает, что многие компании захотят перенести свои производства в США, объяснил план Трампа Дробницкий.

В свою очередь, американист Малек Дудаков высказался «Взгляду», что Трамп введением новых тарифов хочет запугать торговых партнеров и затем вести переговоры с сильной позиции. Он указал, что торговая война США с Канадой и Мексикой приведет к очень серьезным последствиям для всех этих стран, так как они давно интегрированы в единое пространство свободной торговли. По подсчетам Дудакова, США в этом случае потеряют как минимум 200 миллиардов долларов.

Кроме того, он предрек инфляционный шок на все, что импортируется из Канады, Мексики и Китая, и, как следствие, коллапс Североамериканской зоны свободной торговли.

Дональд Трамп ранее подписал указ о введении пошлин на товары из трех стран. Для товаров из Мексики и Канады пошлины составят 25 процентов, а на товары из КНР — 10 процентов. Как отмечает CNN, решение Вашингтона фактически отменяет беспошлинную торговлю между странами, которая существовала в течение нескольких лет.

Сам Трамп объяснил, что решение вызвано серьезной угрозой со стороны незаконных мигрантов и наркотиков, в том числе фентанил.

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