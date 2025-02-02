Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:53, 2 февраля 2025Мир

Трамп объяснил введение пошлин для Канады и Китая угрозой со стороны мигрантов

Трамп: США ввели пошлины для Канады, КНР и Мексики из-за наркотиков и мигрантов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Решение Вашингтона ввести пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики вызваны серьезной угрозой со стороны незаконных мигрантов и наркотиков, в том числе фентанил. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Он объяснил, что его долг как главы государства — обеспечить безопасность граждан. «В ходе своей предвыборной кампании я дал обещание остановить поток нелегалов и наркотиков, хлынувший через наши границы, и американцы подавляющим большинством проголосовали за это», — напомнил Трамп.

Ранее Дональд Трамп объявил о новых тарифах в отношении Мексики, Канады и Китая. В частности, для товаров из Мексики и Канады пошлины составят 25 процентов, а на товары из КНР — 10 процентов. При этом телеканал CNN допустил, что в будущем тарифы могут увеличиться.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ нанесли ракетный удар из HIMARS по зданию школы-интерната в Судже. Там могли находиться пленные мирные жители

      В Калужской области прошли похороны двух убитых лесничих

      Зеленский объяснил отсутствие личных встреч с Трампом

      Американский телеканал согласился передать властям стенограмму интервью Харрис

      В США назвали имя третьего члена экипажа столкнувшегося с самолетом вертолета

      Зеленский задался вопросом из-за одного пункта мирного плана по Украине

      Трамп объяснил введение пошлин для Канады и Китая угрозой со стороны мигрантов

      Зеленский назвал самый дешевый вариант помощи Украине

      Названы потери ВСУ в зоне СВО за январь

      Маск призвал Европу создать аналог MAGA

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше