Трамп объяснил введение пошлин для Канады и Китая угрозой со стороны мигрантов

Трамп: США ввели пошлины для Канады, КНР и Мексики из-за наркотиков и мигрантов

Решение Вашингтона ввести пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики вызваны серьезной угрозой со стороны незаконных мигрантов и наркотиков, в том числе фентанил. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Он объяснил, что его долг как главы государства — обеспечить безопасность граждан. «В ходе своей предвыборной кампании я дал обещание остановить поток нелегалов и наркотиков, хлынувший через наши границы, и американцы подавляющим большинством проголосовали за это», — напомнил Трамп.

Ранее Дональд Трамп объявил о новых тарифах в отношении Мексики, Канады и Китая. В частности, для товаров из Мексики и Канады пошлины составят 25 процентов, а на товары из КНР — 10 процентов. При этом телеканал CNN допустил, что в будущем тарифы могут увеличиться.