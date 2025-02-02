Трамп ввел пошлины на товары из трех стран

CNN: Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из трех стран. Об этом сообщил телеканал CNN.

Уточняется, американский лидер объявил о новых тарифах в отношении Мексики, Канады и Китая. В частности, для товаров из Мексики и Канады пошлины составят 25 процентов, а на товары из КНР — 10 процентов. Как отмечает телеканал, решение Вашингтона фактически беспошлинную торговлю между странами, которая существовала в течение нескольких лет.

При этом, говорится в материале, введение пошлин может привести к росту издержек, нарушению цепочек поставок и потере рабочих мест. Кроме того, Трамп признал, что подобные меры могут привести к негативным последствиям для американских потребителей. «Могут быть некоторые временные, краткосрочные сбои, и люди это поймут», — сказал он. В то же время глава Белого дома заявил, что введение тарифов сделает Соединенные Штаты «очень богатыми и очень сильными».

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп намерен значительно усложнить торговые отношения США со странами БРИКС и ввести огромные пошлины на продукцию, произведенную в этих государствах. Он допустил введение 100-процентных таможенных тарифов на ввоз в США продукции, выпущенной в России, Индии, Китае, Южно-Африканской Республике (ЮАР), Бразилии. В состав БРИКС также входят Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет, Эфиопия и Индонезия.

