Трамп пригрозил ввести огромные пошлины против БРИКС

Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины в отношении стран БРИКС

Избранный президент США Дональд Трамп собрался значительно усложнить торговые отношения Соединенных Штатов со странами БРИКС и ввести огромные пошлины на продукцию, произведенную в этих государствах. Его слова приводит ТАСС.

Трамп допустил введение 100-процентных таможенных тарифов на ввоз в США продукции, выпущенной в России, Индии, Китае, Южно-Африканской Республике (ЮАР), Бразилии. В состав БРИКС также входят Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет, Эфиопия и Индонезия.

Трамп подчеркнул, что это не просто угроза, а уже высказанная им позиция. При этом пошлины могут быть и выше, отметил глава Белого дома. «Мы введем пошлины по меньшей мере в 100 процентов на бизнес, который они (страны БРИКС — прим. «Ленты.ру») ведут с США», — резюмировал президент Соединенных Штатов.

О намерении ввести заградительные пошлины на ввоз продукции ряда стран в США Трамп неоднократно заявлял в ходе предвыборной кампании. Однако тогда речь шла о гораздо менее высоких тарифах. Трамп, в частности, говорил о необходимости ввести пошлины на импортную продукцию в размере от 10 до 20 процентов от таможенной стоимости. Самые большие тарифы (до 60 процентов) Трамп планировал ввести на товары из Китая.

В отношении же стран, которые откажутся от использования доллара в торговых расчетах, он грозил поднять пошлины до 100 процентов. Эта мера, как утверждали эксперты, нацелены в первую очередь на страны БРИКС. «Со мной они не уйдут от доллара», — подчеркивал он. В Международном валютно фонде (МВФ) предупреждали, что протекционистская политика Трампа может в конечном счете привести к усилению фрагментации мировой экономики.