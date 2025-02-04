США допустили дополнительные меры против Китая

Рубио: США могут ввести дополнительные меры против Китая вслед за пошлинами

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон может ввести дополнительные меры против Китая вслед за анонсированными импортными пошлинами на китайские товары. Об этом пишет РИА Новости.

«Да, конечно», — заявил он, отвечая на вопрос о том, следует ли Пекину ожидать большего от Вашингтона после уже объявленных импортных пошлин на товары из КНР.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп рассчитывает поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие сутки. Представитель администрации Трампа Каролин Левитт добавила, что не станет забегать вперед предстоящего разговора.

Трамп объявил о новых тарифах в отношении Мексики, Канады и Китая. В частности, для товаров из Мексики и Канады пошлины составят 25 процентов, а на товары из КНР — 10 процентов. При этом телеканал CNN допустил, что в будущем тарифы могут увеличиться.