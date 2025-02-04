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02:54, 4 февраля 2025Мир

США допустили дополнительные меры против Китая

Рубио: США могут ввести дополнительные меры против Китая вслед за пошлинами
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press / CNP / AdMedia

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон может ввести дополнительные меры против Китая вслед за анонсированными импортными пошлинами на китайские товары. Об этом пишет РИА Новости.

«Да, конечно», — заявил он, отвечая на вопрос о том, следует ли Пекину ожидать большего от Вашингтона после уже объявленных импортных пошлин на товары из КНР.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп рассчитывает поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие сутки. Представитель администрации Трампа Каролин Левитт добавила, что не станет забегать вперед предстоящего разговора.

Трамп объявил о новых тарифах в отношении Мексики, Канады и Китая. В частности, для товаров из Мексики и Канады пошлины составят 25 процентов, а на товары из КНР — 10 процентов. При этом телеканал CNN допустил, что в будущем тарифы могут увеличиться.

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