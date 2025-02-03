В Белом доме заявили о планах Трампа поговорить с Си Цзиньпином в ближайшие сутки

Белый дом: Трамп рассчитывает поговорить с Си Цзиньпином в ближайшие 24 часа

Американский президент Дональд Трамп рассчитывает поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие сутки, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, передает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала Fox News.

«У него есть план поговорить с председателем Си в течение следующих 24 часов», — подчеркнула она. Представитель администрации Трампа добавила, что не станет забегать вперед предстоящего разговора.

Ранее американский военный эксперт Брайан Берлетик рассказал: те торговые меры, которые Трамп принял в отношении Китая, говорят о том, что Белый дом готовится к войне с этой страной.

В свою очередь, Трамп заявил, что его решение ввести пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики вызваны серьезной угрозой со стороны незаконных мигрантов и наркотиков.