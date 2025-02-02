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15:30, 2 февраля 2025Мир

Трампа заподозрили в подготовке к войне

Военный эксперт Берлетик: Тарифы Трампа говорят о подготовке к войне с Китаем
Кирилл Луцюк

Фото: Carlos Barria / Reuters

Те торговые меры, которые президент США Дональд Трамп принял в отношении Китая, говорят о том, что Белый дом готовится к войне с этой страной. Об этом заявил американский военный эксперт Брайан Берлетик. Его процитировало агентство РИА Новости.

По мнению эксперта, новые власти Соединенных Штатов хотели бы добиться блокады китайского морского судоходства. Что касается пошлин на канадский и мексиканский импорт, то они тоже нацелены на дистанцирование США от Китая, в то время как заявления о борьбе с наркотрафиком и нелегальными мигрантами — просто предлог.

Ранее о подготовке к войне заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Именно этой перспективой он обосновал необходимость увеличения расходов стран — членов Североатлантического альянса на оборону.

В свою очередь, Трамп заявил, что его решение ввести пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики вызваны серьезной угрозой со стороны незаконных мигрантов и наркотиков.

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