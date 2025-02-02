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13:25, 2 февраля 2025Экономика

Генсек НАТО призвал Германию готовиться к войне

Генсек НАТО Рютте: Германия должна увеличить расходы на оборону
Кирилл Луцюк
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Antti Aimo-Koivisto / Reuters

Экономика Германия занимает первое место в Европе, а значит, в НАТО от нее ждут увеличения расходов на оборону. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. Его процитировало ТАСС.

Кроме того, он считает, что ФРГ следует нарастить производство вооружений, и подчеркнул, что этот вопрос будет обсуждаться во многих европейских странах.

«Я говорю вам очень четко: мы должны готовиться к войне. Это лучший способ избежать войны», — сказал Рютте.

По его словам, президент США Дональд Трамп прав, когда призывает довести расходы на оборону до пяти процентов от ВВП. И связано это не только с Россией, но и с тем, что Китай активно наращивает военный потенциал.

Ранее Рютте говорил, что Россия за три месяца производит столько же снарядов, сколько НАТО за год. Он назвал такие темпы «нежизнеспособными» для Североатлантического альянса, так как через несколько лет тот не сможет обеспечить свою защиту. Кроме того, он полагает, что и США должны увеличить расходы на оборону.

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