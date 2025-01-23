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13:34, 23 января 2025Мир

Генсек НАТО сравнил темпы производства боеприпасов альянса и России

Рютте: Россия за три месяца производит столько же снарядов, сколько НАТО в год
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Россия за три месяца производит столько же снарядов, сколько НАТО изготавливает в год. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в эфире Bloomberg TV.

«Как НАТО мы за целый год производим (...) боеприпасов, которые чрезвычайно важны, столько же, сколько Россия производит за три месяца», — заявил генсек альянса.

По словам Рютте, такие темпы производства «нежизнеспособны» для Североатлантического альянса, так как через несколько лет он не сможет обеспечить собственную защиту. Генсек блока отметил, что США также стоит нарастить расходы на оборону, так как производство Китая в военном секторе в пять-шесть раз превышает американское.

Ранее Рютте заявил, что необходимость увеличить расходы членов НАТО на оборону поставила альянс в кризисный режим.

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