Генсек НАТО заявил о кризисном состоянии альянса

Рютте: НАТО находится в кризисном состоянии из-за увеличения расходов на оборону

Необходимость для государств-членов НАТО увеличить расходы на оборону поставила альянс в кризисный режим. Об этом заявил генсек организации Марк Рютте, сообщает Reuters.

«Мы действительно находимся в кризисном состоянии», — сказал он.

По словам генсека, Североатлантический альянс также находится в плохом положении и в сфере промышленного производства.

Ранее Рютте заявил, что альянс должен нарастить, а не сокращать помощь Киеву, чтобы изменить «неправильную» траекторию конфликта. Он отметил, что конфликт на Украине имеет геополитическое значение, поэтому все западные страны должны участвовать в поддержке страны.

