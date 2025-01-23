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10:40, 23 января 2025Мир

Генсек НАТО назвал неправильной нынешнюю траекторию конфликта на Украине

Рютте: НАТО должно нарастить помощь Украине, чтобы изменить траекторию конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Antti Aimo-Koivisto / Reuters

Североатлантический альянс должен нарастить, а не сокращать помощь Украине, чтобы изменить «неправильную» траекторию конфликта. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, сообщает Reuters.

«Во-первых, мы должны увеличивать, а не сокращать поддержку Украины, нам надо поменять траекторию конфликта, так как то, что происходит на фронте, неправильно, это надо изменить», — сказал он.

По словам генсека альянса, украинский конфликт имеет геополитическое значение, поэтому все западные страны должны участвовать в поддержке Киева.

Ранее стало известно, что Запад рассматривает два варианта предоставления гарантий безопасности для урегулирования конфликта на Украине с учетом позиции России по данному вопросу. В первом случае члены НАТО обязуются оказывать Киеву помощь в течение нескольких лет после заключения мира, во втором — расширить на Украину статью 5 Устава НАТО.

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