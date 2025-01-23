Названы два варианта гарантий безопасности Украины от Запада

FP: Запад хочет предоставить Украине военную помощь как гарантию безопасности

Запад рассматривает два варианта предоставления гарантий безопасности для урегулирования конфликта на Украине с учетом позиции России по данному вопросу. Об этом сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на источники.

«В первом случае члены НАТО обязуются оказывать Киеву существенную экономическую и военную помощь в течение нескольких лет после заключения соглашения о прекращении огня. В конечном итоге, при наличии такой гарантии, Украине, возможно, будет разрешено вступить в Североатлантический альянс», — приводит издание слова анонимного собеседника.

Также отмечается, что существует второй сценарий — расширить на Украину статью 5 устава НАТО, согласно которой конфликт с Киевом будет автоматически означать начало боевых действий с остальным военным блоком. Однако источник усомнился в реалистичности подобной инициативы, так как Россия будет решительно против.

Ранее журнал Politico со ссылкой на европейских дипломатов сообщал, что в Европе идут переговоры о создании так называемых сил сдерживания и отправке до 50 тысяч солдат из пяти-шести европейских стран для охраны «демаркационной линии» между украинскими и российскими войсками в случае прекращения огня. Известно, что Великобритания и Франция уже приступили к предварительному планированию.