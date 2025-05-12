Дональду Трампу подарили «летучий дворец» за 400 миллионов долларов. Как он выглядит?

Королевская семья Катара подарит Трампу роскошный Boeing 747-8 за $400 млн

Королевская семья Катара захотела подарить президенту США Дональду Трампу роскошный самолет, который в прессе прозвали «летучим дворцом». Стоимость реактивного самолета Boeing 747-8 оценивается в 400 миллионов долларов, что делает его потенциально самым ценным для правительства США подарком от иностранного государства. Национальный комитет Демократической партии уже назвал данное событие «очередным мошенничеством Трампа», однако сам политик раскритиковал высказывания демократов, описав сделку как «публичную и прозрачную». К тому же фото роскошного убранства Boeing опубликованы в открытом доступе на сайте швейцарской фирмы AMAC Aerospace, которая занималась модернизацией судна.