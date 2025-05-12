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14:13, 12 мая 2025Ценности

Опубликованы фото подаренного Трампу самолета за 400 миллионов долларов

Королевская семья Катара подарит Трампу роскошный самолет с гостиной и кабинетом
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: AMAC Aerospace

Журналисты Semafor опубликовали фото роскошного самолета, который королевская семья Катара решила подарить президенту США Дональду Трампу. Кадры убранства появились на сайте издания.

Американскому лидеру преподнесут самолет Boeing 747-8 за 400 миллионов долларов, который также называют «летучим дворцом». Известно, что судно включает в себя гостиную на верхней палубе, главную и гостевую спальни, зону отдыха с плазменным телевизором и личный кабинет, а также две ванные комнаты и бортовую кухню.

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На размещенных в сети кадрах видно, что салон самолета выполнен в бежевых тонах с деревянной отделкой, а кресла при этом покрыты светлой кожей. Кроме того, салон украшен подсветкой по периметру и яркими предметами интерьера.

Известно, что на сайте швейцарской фирмы AMAC Aerospace, которая произвела упомянутое судно, опубликовано 16-страничное описание характеристик самолета, в том числе его подробный чертеж и названия брендов всех деталей интерьера.

В октябре 2022 года журналисты Page Six раскрыли детали убранства частного самолета Кайли Дженнер.

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