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14:56, 21 октября 2022Ценности

Раскрыто убранство частного самолета Кайли Дженнер за четыре миллиарда рублей

Журналисты Page Six раскрыли убранство джета Кайли Дженнер за четыре миллиарда рублей
Кайли Дженнер

Кайли Дженнер. Фото: @kyliejenner

Журналисты Page Six раскрыли детали внутреннего убранства частного самолета, принадлежащего американской предпринимательнице Кайли Дженнер. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

Известно, что бизнесвумен приобрела джет Global 7500 канадского производителя Bombardier Aerospace в 2020 году. Покупка обошлась ей в 72,8 миллиона долларов (более четырех миллиардов рублей). Отмечается, что по заказу самой телезвезды на транспортное средство также нанесли розовые узор и инициалы KJ.

По информации издания, самолет длиной 18 метров оборудован бежевым салоном и подсветкой на потолке, которая меняет цвет в зависимости от предпочтений владельца. Плюс ко всему на борту размещены несколько комнат, в том числе спальня, две ванные, игровая, зона отдыха для экипажа, гардеробная и несколько кладовых помещений.

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При этом в последнем эпизоде шоу The Kardashians, которое транслируется на платформе Hulu, зрителям показали меню, доступное для пассажиров личного самолета Дженнер. Так, например, путешественники могут заказать такие блюда как
азиатский салат с курицей, салат «Капрезе» и курицу без глютена. В то же время в барной карте помимо прохладительных напитков представлены клубничная маргарита, водка с личи, розовое шампанское и водка с клюквой.

В июле Кайли Дженнер обругали в сети за 17-минутный полет на частном самолете. Известно, что телезвезда следовала из города Камарильо в Ван-Найс, расположенный в штате Калифорния. По предварительным расчетам, время в пути составило 17 минут. Утверждается, что данное расстояние можно преодолеть на автомобиле за 45 минут.

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Майя Пономаренко
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