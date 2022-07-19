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Кайли Дженнер обругали в сети за 17-минутный полет на частном самолете

Кайли Дженнер обругали в сети за 17-минутный полет на частном джете между городами штата

Фото: Steve Marcus / Reuters

Американскую модель и бизнесвумен Кайли Дженнер обругали в сети за кратковременный полет на личном джете. Соответствующая публикация появилась в Twitter-аккаунте Celebrity Jets.

В упомянутом посте была размещена подробная информация о рейсе частного самолета 24-летней телезвезды. Известно, что Дженнер следовала из города Камарильо в Ван-Найс, расположенный в штате Калифорния. По предварительным расчетам, время в пути составило 17 минут. Утверждается, что данное расстояние можно преодолеть на автомобиле за 45 минут.

Возмутившись данным фактом, пользователи сети принялись критиковать Дженнер в комментариях. «Она совершает преступления в отношении окружающей среды», «Каждый раз, когда бумажная трубочка растворяется в моем напитке, я думаю о Кайли Дженнер, которая использует частный джет для трехминутных полетов», «Не могу дождаться, когда она опубликует пост с призывом заботиться об окружающей среде», — писали юзеры.

Ранее в июле стилист Ким Кардашьян Дэни Леви показал убранство частного самолета звезды реалити-шоу. Известно, что стоимость джета, принадлежащего знаменитости, составляет 150 миллионов долларов (9,5 миллиарда рублей). Утверждается, что цветовое решение самолета повторяет интерьеры особняка Кардашьян в калифорнийском городе Калабасас.

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Полина Гераскина
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