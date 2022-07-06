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Показано убранство частного самолета Ким Кардашьян за 9,5 миллиарда рублей

Стилист Ким Кардашьян показал убранство джета знаменитости за 9,5 миллиарда рублей

Кадр: @superrrdani

Персональный стилист Ким Кардашьян Дэни Леви показал убранство частного самолета звезды реалити-шоу. Об этом сообщает The Sun.

Известно, что стоимость джета, принадлежащего знаменитости, составляет 150 миллионов долларов (9,5 миллиарда рублей). Интерьер воздушного судна оформлен в светлых бежевых тонах и украшен панелями из светлого дерева, кожаными сидениями, обитыми кашемиром, подушками и различными аксессуарами. В полете пассажирам предлагаются пижамы бренда Skims и кастомизированные сладости.

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На борту располагается широкоформатный экран с логотипом Kim Air. Аналогичная надпись помещена на приветственный коврик у подножия трапа. Утверждается, что цветовое решение убранства самолета повторяет интерьеры особняка Кардашьян в калифорнийском городе Калабасас.

Согласно материалу, бизнесвумен проводит в полете 200 часов в год, при этом тратит около 400 тысяч долларов (25,2 миллиона рублей) на топливо и 100 тысяч долларов (6,3 миллиона рублей) на обслуживание самолета.

В июле 2021 года стало известно о приобретении российским миллиардером Альбертом Авдоляном одного из самых дорогих частных джетов в мире. Основатель телекоммуникационного оператора Yota приобрел самолет Bombardier Global 7500, стоимость которого зависит от внутренней отделки и начинается от 73 миллионов долларов (5,5 миллиарда рублей).

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Полина Гераскина
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