Показано убранство частного самолета Ким Кардашьян за 9,5 миллиарда рублей

Стилист Ким Кардашьян показал убранство джета знаменитости за 9,5 миллиарда рублей

Персональный стилист Ким Кардашьян Дэни Леви показал убранство частного самолета звезды реалити-шоу. Об этом сообщает The Sun.

Известно, что стоимость джета, принадлежащего знаменитости, составляет 150 миллионов долларов (9,5 миллиарда рублей). Интерьер воздушного судна оформлен в светлых бежевых тонах и украшен панелями из светлого дерева, кожаными сидениями, обитыми кашемиром, подушками и различными аксессуарами. В полете пассажирам предлагаются пижамы бренда Skims и кастомизированные сладости.

На борту располагается широкоформатный экран с логотипом Kim Air. Аналогичная надпись помещена на приветственный коврик у подножия трапа. Утверждается, что цветовое решение убранства самолета повторяет интерьеры особняка Кардашьян в калифорнийском городе Калабасас.

Согласно материалу, бизнесвумен проводит в полете 200 часов в год, при этом тратит около 400 тысяч долларов (25,2 миллиона рублей) на топливо и 100 тысяч долларов (6,3 миллиона рублей) на обслуживание самолета.

В июле 2021 года стало известно о приобретении российским миллиардером Альбертом Авдоляном одного из самых дорогих частных джетов в мире. Основатель телекоммуникационного оператора Yota приобрел самолет Bombardier Global 7500, стоимость которого зависит от внутренней отделки и начинается от 73 миллионов долларов (5,5 миллиарда рублей).