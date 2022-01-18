Самолеты НАТО возобновили разведку у границ России и Украины

Самолет-разведчик Военно-воздушных сил (ВВС) США 18 января возобновил полеты близ границ России и Украины. Об этом свидетельствуют данные сайта авиационного мониторинга Flightradar.

Разведывательный самолет НАТО из состава ВВС США Boeing E-8C приблизился к российско-украинской границе. Судя по карте перемещений, он взлетел с территории Польши, вошел в воздушное пространство Украины и на данный момент совершает облет в восточной части страны.

Судя по идентичным маршрутам прошлых вылетов воздушного борта, он в целях разведки пройдет по границе с Донбассом и ляжет на обратный курс в районе города Запорожье.

Модификация этого воздушного судна предполагает выполнение задач боевого управления и целеуказания. В мирное время оно способно отслеживать наземные цели.

В этот же день в небе Украины был замечен еще один американский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint, который прошел по такому же маршруту. Ранее данный тип американских разведывательных самолетов уже неоднократно замечали в юго-восточной части Украины и Черноморском регионе. Первый разведывательный вылет в новом году судно совершило 10 января.

С начала декабря 2021 года над территорией Украины и акваторией Черного моря регулярно проводились разведывательные вылеты ВВС стран-участниц НАТО. После небольшого перерыва во время новогодних каникул американские самолеты возобновили разведку.