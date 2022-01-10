ВВС США возобновили разведку близ российских границ

Самолет-разведчик RC-135V Военно-воздушных сил (ВВС) США был замечен близ границ России. Об этом свидетельствуют данные сайта авиационного мониторинга Flightradar.

По данным сайта, самолет RC-135V с позывным HOMER11 вылетел с авиабазы НАТО на греческом острове Крит в 6:16 по местному времени. Войдя в воздушное пространство Украины через акваторию Черного моря, он совершил вылет над Донбассом — вдоль границ территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

С начала декабря прошлого года над территорией Украины и акваторией Черного моря регулярно проводились разведывательные вылеты ВВС стран-участниц НАТО. После небольшого перерыва во время новогодних каникул американские самолеты возобновили разведку. Ранее в прошлом году российские истребители Су-27 и Су-30 поднимались над Черным морем, чтобы не допустить нарушения границ России самолетами-разведчиками США. Тогда средства контроля воздушного пространства обнаружили, что к российской границе приближается американский стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600.