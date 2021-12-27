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Самолет-разведчик НАТО заметили близ российских границ

Разведывательный Boeing E-8C ВВС США приблизился к российско-украинской границе

Фото: US Air Force

Самолет-разведчик Военно-воздушных сил (ВВС) США был замечен около российско-украинской границы. Об этом свидетельствуют данные сайта авиационного мониторинга Flightradar.

Разведывательный самолет НАТО Boeing E-8C приблизился к российско-украинской границе. Судя по карте перемещений, он взлетел с воздушной базы ВВС США Рамштайн, преодолел воздушное пространство Европы, пролетел над Центральной Украиной и сейчас выполняет разведывательное задание к югу от Харькова.

Модификация этого воздушного судна предполагает выполнение задач боевого управления и целеуказания. В мирное время оно способно отслеживать наземные цели. Ранее данный борт не применялся для выполнения подобных вылетов на территории Украины.

В этот же день в небе близ границ Донбасса был замечен самолет-разведчик ВВС США RC-135W. Ранее данный тип американских разведывательных самолетов уже неоднократно замечали в юго-восточной части Украины и Черноморском регионе.

23 декабря разведывательный полет выполнял самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании. Он вошел в Черноморский регион и приступил к наблюдению за активностью Вооруженных сил России в Крыму и Черном море.

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Дмитрий Сотак
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