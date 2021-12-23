Самолет-разведчик НАТО вошел в воздушное пространство Черного моря

Британский стратегический самолет-разведчик вошел в воздушное пространство Черного моря. Об этом свидетельствуют данные сайта авиационного мониторинга Flightradar.

Самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании вошел в Черноморский регион и приступил к наблюдению за активностью вооруженных сил России в Крыму и Черном море.

Судя по карте перемещений военного самолета НАТО, вылетев с базы ВВС Лейкенхит и пройдя над Европой, он вошел в воздушное пространство Украины с северо-запада, пролетел над центральной частью страны, затем над Одесской областью. После этого разведывательный борт продолжил движение на юг, затем приблизился к южной границе территориальных вод России к югу от Крыма и сейчас находится около Керченского пролива.

11 декабря аналогичный самолет ВВС США проводил мероприятия радиоэлектронной разведки около Донбасса. Находясь неподалеку от линии разграничения в Донбассе, разведывательный борт ВВС США повернул на юг, после чего полетел на запад вдоль границ России в Крыму и побережья Черного моря.

7 декабря самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Bombardier Challenger 605 заметили над Черным морем у берегов Крыма. Он вылетел из аэропорта румынского города Констанца имени Михаила Когэлничану. В 9:50 по московскому времени самолет пролетел неподалеку от полуострова.