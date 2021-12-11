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Стратегический самолет-разведчик ВВС США подлетел к Донбассу со стороны Украины

Стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США приблизился к Донбассу со стороны Украины

Фото: Reuters

Стратегический самолет-разведчик Boeing RC-135 Rivet Joint ВВС США приблизился к Донбассу со стороны воздушного пространства Украины. Об этом свидетельствуют данные сайта авиационного мониторинга Flightradar.

Судя по карте перемещений американского военного самолета, он вошел в воздушное пространство Украины с северо-востока, пролетел над центральной частью страны, затем над Харьковской областью. После этого, находясь неподалеку от линии разграничения в Донбассе, разведывательный борт ВВС США повернул на юг, пройдя вдоль нее, после чего полетел на запад вдоль границ России в Крыму и побережья Черного моря.

Вслед за этим RC-135 развернулся и снова полетел на восток. На момент публикации материала он снова находился неподалеку от линии разграничения в Донбассе.

Игорь Дмитров
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