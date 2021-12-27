Кружащий самолет-разведчик США заметили близ Донбасса

В небе близ границ Донбасса заметили самолет-разведчик Военно-воздушных сил (ВВС) США RC-135V. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

По данным канала, самолет с позывным «Гомер19» вылетел с авиабазы НАТО на греческом острове Крит около 6,5 часов назад. Войдя в воздушное пространство Украины, он начал кружить неподалеку от границ территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Как отмечает «Военный Осведомитель», ранее данный тип американских разведывательных самолетов уже неоднократно замечали в юго-восточной части Украины и черноморском регионе. Так, 15 декабря другой RC-135V совершил полет у российских границ близ Крыма и Краснодарского края.

3 декабря сообщалось, что российские истребители Су-27 и Су-30 поднимались над Черным морем, чтобы не допустить нарушения границ России самолетами-разведчиками США. Тогда средства контроля воздушного пространства обнаружили, что к российской границе приближается американский стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 «Артемис».