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Кремль ответил на слова Зеленского о превентивном ударе по России

Песков заявил, что на слова Зеленского об ударе по РФ должны обратить внимание все страны

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

На заявление президента Украины Владимира Зеленского о нанесении превентивного удара по России должны обратить внимание все страны мира. Такое мнение выразил пресс-секретарь Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Это то заявление президента Зеленского, на которое должны обратить внимание все страны мира. Особенно на это заявление Зеленского должны обратить внимание США, Великобритания, страны Евросоюза. В Первую очередь двое первых», — подчеркнул он.

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Также представитель Кремля заметил, что слова главы Украины ничто иное, как призыв к началу мировой войны.

6 октября Зеленский во время выступления по видеосвязи в Институте Лоуи в Австралии призвал страны НАТО нанести превентивный удар по России, не дожидаясь, пока Москва первой применит ядерное оружие.

Ранее Песков заявил, что у стран Запада сейчас очень много «упражнений по ядерной риторике». В свою очередь Москва не хочет принимать в них участие.

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Никита Абрамов
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