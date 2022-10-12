Британия признала отсутствие гарантий быстрого обнаружения ядерного удара России

Британия признала отсутствие гарантий того, что Запад быстро засечет ядерный удар России

Руководитель Центра правительственной связи Великобритании, ответственной за ведение радиоэлектронной разведки, Джереми Флеминг признал отсутствие гарантий того, что странам Запада удастся быстро и своевременно обнаружить факт нанесения Россией ядерного удара, сообщает ТАСС.

«Мне хочется думать, что с нашими союзниками у нас был бы хороший шанс засечь это, но, конечно, в этой сфере никогда нет гарантий», — заявил он.

Флеминг выразил надежду на то, что подход российского президента Владимира Путина к данному вопросу позволит Западу заранее узнать о потенциально готовящемся ударе. Также он указал на то, что нынешняя риторика России в этом вопросе вызывает беспокойство.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс никогда не сообщит России, как именно отреагирует на применение ядерного оружия Москвой. Он добавил, что западные страны лишены «не сопряженных с риском альтернатив» оказанию поддержки Украине.