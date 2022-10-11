В НАТО предупредили Россию о последствиях применения ядерного оружия

Генсек НАТО Столтенберг отказался называть России последствия применения ядерного оружия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс никогда не сообщит России, как именно отреагирует на применение ядерного оружия Москвой. Об этом он высказался в интервью «Би-би-си».

Столтенберг предупредил Россию о последствиях применения ядерного оружия и отказался называть конкретные меры, которые введет НАТО в ответ на действия Москвы.

«Пока что мы не наблюдали повышения степени готовности [российских ядерных сил] или изменений в российской ядерной политике. Однако мы будем сохранять бдительность и, конечно же, никогда не предоставим им привилегию точно знать, как мы ответим на применение ядерного оружия на Украине, рассказав им об этом, однако последствия будут самыми серьезными. Россия знает об этом», — подчеркнул генсек альянса.

Глава НАТО добавил, что западные страны лишены «не сопряженных с риском альтернатив» оказанию поддержки Украине. По его мнению, победа Москвы над Киевом создаст для союзников по альянсу гораздо большую угрозу, чем помощь Киеву.

Ранее Столтенберг назвал возможную победу России на Украине поражением НАТО. Он признал, что альянс не является частью конфликта на Украине, однако его поддержка «играет ключевую роль».