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Столтенберг назвал возможную победу России на Украине поражением НАТО

Генсек НАТО Столтенберг заявил о поражении альянса в случае победы России на Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что возможная победа России в конфликте на Украине станет поражением для Североатлантического альянса. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Столтенберга, альянс не является частью конфликта на Украине, однако его поддержка «играет ключевую роль». Он отметил, что нельзя допустить поражения.

Ранее генсек НАТО в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал «усиливать поддержку Украины столько, сколько потребуется».

30 сентября Зеленский заявил, что страна подает заявку на ускоренное вступление в НАТО. Инициативу поддержали Канада, Польша, Словакия, Чехия, Румыния, Литва, Эстония, Латвия, Хорватия, Черногория и Северная Македония.

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Варвара Кошечкина
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