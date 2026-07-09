Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:12, 9 июля 2026Мир

Болгария представила возражения к новому пакету санкций ЕС против России

БТА: Болгария представила три возражения к новому пакету санкций ЕС против России
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Болгария представила три пункта, против которых она будет возражать при формировании нового пакета антироссийских санкций Европейского союза (ЕС). Об этом пишет агентство БТА со ссылкой на пресс-службу болгарского правительства.

Болгария не поддерживает санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Также болгарское правительство будет возражать против возможного включения в санкционный список акционера компании «Лукойл».

Еще одно возражение касается вопроса поставок запасных частей для софийского метрополитена.

Болгария при формировании своей позиции учла мнения всех компетентных национальных органов.

Ранее стало известно, что Болгария исчерпала свои возможности для военной помощи Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Все превратилось в шоу одного человека». С какими проблемами столкнулось НАТО и какие преимущества это даст России?
    Болгария представила возражения к новому пакету санкций ЕС против России
    В США назвали условие нанесения новых ударов по Ирану
    Названы главные риски при покупке подержанных электромобилей
    В Польше заявили о безвыходном положении из-за допуска российских волейболистов
    Журналист рассказал о насмешке Трампа над Зеленским в Анкаре
    Зеленский признал удар по складу боеприпасов в Вишневом
    Путин назвал неочевидную пользу семейных путешествий
    Британский аналитик обрушился с критикой на Европу из-за решений по Украине
    Стало известно о погибшем и пострадавших при атаке ВСУ на российский регион
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok