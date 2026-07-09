Болгария представила возражения к новому пакету санкций ЕС против России

БТА: Болгария представила три возражения к новому пакету санкций ЕС против России

Болгария представила три пункта, против которых она будет возражать при формировании нового пакета антироссийских санкций Европейского союза (ЕС). Об этом пишет агентство БТА со ссылкой на пресс-службу болгарского правительства.

Болгария не поддерживает санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Также болгарское правительство будет возражать против возможного включения в санкционный список акционера компании «Лукойл».

Еще одно возражение касается вопроса поставок запасных частей для софийского метрополитена.

Болгария при формировании своей позиции учла мнения всех компетентных национальных органов.

Ранее стало известно, что Болгария исчерпала свои возможности для военной помощи Украине.