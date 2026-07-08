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09:27, 8 июля 2026Мир

Европейская страна исчерпала возможности для помощи Украине

Радев: Болгария исчерпала возможности по оказанию военной помощи Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: niki_spasov / Shutterstock / Fotodom

Болгария исчерпала возможности для помощи Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Румен Радев в ходе саммита НАТО в Анкаре, сообщает Clash Report на своей странице в социальной сети X.

«Мы исчерпали наши возможности по оказанию военной поддержки. Я имею в виду оружие и боеприпасы со складов Вооруженных сил Болгарии», — сказал он.

По словам главы болгарского правительства, страна предоставила Украине 13 пакетов помощи, однако теперь у Болгарии больше нет ничего для Киева.

Ранее министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус заявила, что у королевства больше нет возможности оказывать прямую военную помощь Украине. Она добавила, что будет призывать другие страны помогать Киеву, поскольку Нидерланды сделали все, что могли.

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