Нидерланды объявили о приостановке военной помощи Украине

Йешилгез-Зегериус: У Нидерландов больше нет возможности оказывать военную помощь Украине

У Нидерландов больше нет возможности оказывать прямую военную помощь Украине. Об этом заявила министр обороны королевства Дилан Йешилгез-Зегериус в интервью Bloomberg на полях саммита НАТО в Анкаре.

«У нас, Нидерландов, больше нет возможностей, потому что мы уже очень многое сделали», — сказала она.

Йешилгез-Зегериус добавила, что будет призывать другие страны помогать Киеву, поскольку Нидерланды сделали все, что могли.

Отвечая на вопрос о новых запросах на поставку ракет Patriot, министр заявила, что ее страна находится «на пределе».

Ранее Консультативный совет по международным вопросам (AIV) при правительстве Нидерландов призвал европейские власти ввести на Украину международный военный контингент после достижения перемирия. Группировку предлагают наделить мандатом на использование военной силы против России в случае необходимости.