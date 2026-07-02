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19:07, 2 июля 2026Мир

В Нидерландах придумали способ защитить Украину

В Нидерландах предложили наделить широкими полномочиями военный контингент на Украине
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Консультативный совет по международным вопросам (AIV) при правительстве Нидерландов призвал европейские власти ввести на Украину международный военный контингент после достижения перемирия. Группировку предлагают наделить мандатом на использование военной силы против России в случае необходимости, отмечается в отчете совета.

«Гарантии безопасности Украины должны заключаться в размещении не нейтральной мониторинговой миссии, а военного контингента, который сможет поспособствовать сдерживанию и защите от вооруженных нападений», — указано в публикации.

Командующий такой группировкой должен быть наделен полномочиями для «немедленного реагирования, включая применение силы в случае необходимости». Авторы документа предлагают разработать правила применения силы в случае нарушения режима прекращения огня. В этой ситуации международный контингент выступит в роли «второго эшелона» после украинской армии.

Ранее лидеры Германии, Великобритании и Франции перечислили условия для достижения долгосрочного мира на Украине. В их числе — развертывание иностранного военного контингента на территории страны и разморозка российских активов после окончания конфликта.

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