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23:22, 9 июля 2026Бывший СССР

Спецслужбы Балтии увидели угрозу в докладе России

Лукьянцев: Прибалтийские спецслужбы увидели угрозу в докладе РФ по правам человека
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев сообщил ТАСС, что спецслужбы Латвии, Литвы и Эстонии расценивают совместный доклад России и Белоруссии, посвященный ситуации с правами человека в ряде государств, как попытку дестабилизировать обстановку в этих странах.

При этом, по словам дипломата, в основу документа легли исключительно открытые данные — публикации международных правозащитных организаций.

Лукьянцев отметил, что в балтийских республиках утверждают, будто подготовка таких материалов направлена на подрыв внутренней стабильности. Однако он с иронией оценил подход местных спецслужб, которые, как выяснилось, детально изучили содержание отчета.

«Прибалтийские службы безопасности так внимательно, профессионально проштудировали соответствующие разделы, проанализировали, сделали раскладку по тематическим блокам — просто хотелось бы перед ними снять шляпу: они действительно изучили досконально то, что мы написали», — заявил представитель МИД.

Он подчеркнул, что совместный доклад не содержит новой информации, а базируется на выводах и рекомендациях международных правозащитных институтов, докладов неправительственных организаций и публикациях в СМИ. По мнению Лукьянцева, реальная угроза национальной безопасности исходит не от самого доклада, а от тех нарушений международных правовых норм и стандартов, которые допускают сами прибалтийские государства.

Ранее сообщалось, что в Латвии прошел суд над российским волонтером Сергеем Никитиным. Мужчину задержали в сентябре 2025 года с грузом для российских домов престарелых.

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