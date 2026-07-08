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21:45, 8 июля 2026Бывший СССР

В Латвии прошел суд над российским волонтером

«Известия»: В Латвии прошел суд над российским волонтером Никитиным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетНаселение России:

Фото: Unsplash.com

В Латвии прошел суд над российским волонтером Сергеем Никитиным, об этом сообщают «Известия».

Мужчину задержали в сентябре 2025 года с грузом для российских домов престарелых. Он вез коляски, костыли и ходунки для социальных учреждений, однако латвийское следствие считает, что эти предметы могли использоваться для поддержки российских военных структур.

Никитин рассказал изданию, что не рассчитывает на оправдательный приговор, хотя его деятельность не имеет к политике никакого отношения. За 11 месяцев под стражей мужчина похудел почти на 20 килограмм, а после задержания полтора месяца оставался без зубных протезов.

Ранее стало известно, что Россия до конца года подаст иск против стран Прибалтики за расовую дискриминацию русскоязычного населения. Об этом заявил директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин.

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