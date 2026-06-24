Россия до конца года подаст в суд на три соседние страны

Россия до конца года подаст иск против стран Прибалтики за расовую дискриминацию русскоязычного населения. Об этом заявил директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин, передает «Sputnik Литва» в своем Telegram-канале.
«Мы публично анонсировали намерение ориентировочно до конца года подать иски против стран Балтии за расовую дискриминацию в отношении русскоязычного населения», — сказал он.
Дипломат подчеркнул, что это не единственный вопрос, который имеет юридические перспективы для Москвы в международном суде и международных арбитражах. По его словам, Россия будет использовать эту систему «в наступательном плане».
Ранее в МИД России заявили, что Москва намерена обратится в Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) из-за ущемления прав русских в Литве, Латвии и Эстонии. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что решили обратиться в суд после того, как все попытки решить конфликт мирным путем оказались безрезультатными.