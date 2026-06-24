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16:19, 24 июня 2026Бывший СССР

Россия до конца года подаст в суд на три соседние страны

Россия до конца года подаст в суд иск против стран Прибалтики за расовую дискриминацию
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: yegorovnick / Shutterstock / Fotodom

Россия до конца года подаст иск против стран Прибалтики за расовую дискриминацию русскоязычного населения. Об этом заявил директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин, передает «Sputnik Литва» в своем Telegram-канале.

«Мы публично анонсировали намерение ориентировочно до конца года подать иски против стран Балтии за расовую дискриминацию в отношении русскоязычного населения», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что это не единственный вопрос, который имеет юридические перспективы для Москвы в международном суде и международных арбитражах. По его словам, Россия будет использовать эту систему «в наступательном плане».

Ранее в МИД России заявили, что Москва намерена обратится в Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) из-за ущемления прав русских в Литве, Латвии и Эстонии. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что решили обратиться в суд после того, как все попытки решить конфликт мирным путем оказались безрезультатными.

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