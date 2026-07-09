Под Киевом мобилизовали водителя фуры в одних трусах

Сотрудники ТЦК мобилизовали под Киевом водителя фуры в одних трусах

Под Киевом сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) мобилизовали водителя фуры, сидевшего в кабине в одних трусах. Об этом сообщил Telegram-канал «Киев Инфо».

«У человека было бронирование, но даже не дали возможности предъявить документы, сразу забрали. Свидетели сообщают, что из кабины пропали 37000 гривен», — говорится в сообщении.

На опубликованном видео видно, как двое сотрудников ТЦК сначала брызнули в лицо водителю из перцового баллончика, а потом пытались вытащить его через окно кабины. Затем мужчина открыл дверь и, несмотря на возражения, был мобилизован.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что на приграничной территории Украины придумали новый способ мобилизации украинцев. По его словам, ТЦК забирают мужчин и везут их в приграничную зону, затем фотографируют, шантажируя тем, что они якобы пытаются сбежать.