Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:35, 9 июля 2026Бывший СССР

Под Киевом мобилизовали водителя фуры в одних трусах

Сотрудники ТЦК мобилизовали под Киевом водителя фуры в одних трусах
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Global Look Press

Под Киевом сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) мобилизовали водителя фуры, сидевшего в кабине в одних трусах. Об этом сообщил Telegram-канал «Киев Инфо».

«У человека было бронирование, но даже не дали возможности предъявить документы, сразу забрали. Свидетели сообщают, что из кабины пропали 37000 гривен», — говорится в сообщении.

На опубликованном видео видно, как двое сотрудников ТЦК сначала брызнули в лицо водителю из перцового баллончика, а потом пытались вытащить его через окно кабины. Затем мужчина открыл дверь и, несмотря на возражения, был мобилизован.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что на приграничной территории Украины придумали новый способ мобилизации украинцев. По его словам, ТЦК забирают мужчин и везут их в приграничную зону, затем фотографируют, шантажируя тем, что они якобы пытаются сбежать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Все превратилось в шоу одного человека». С какими проблемами столкнулось НАТО и какие преимущества это даст России?
    В МИД рассказали о планах Прибалтики депортировать русскоязычных
    Гроссмейстер Крамник обжаловал дисквалификацию ФИДЕ
    На Украине разгорелся скандал вокруг поставок гранатометов ВСУ 1980-х годов
    Одна страна подняла в воздух военные самолеты
    Главу украинского города избили в мэрии
    Вероятный преемник Стармера пригрозил одной стране новыми санкциями
    Под Киевом мобилизовали водителя фуры в одних трусах
    Стало известно о попытках двух стран усадить США и Иран за стол переговоров
    Спецслужбы Балтии увидели угрозу в докладе России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok