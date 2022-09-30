Украина подаст заявку на ускоренное вступление в НАТО

Президент Зеленский: Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме

Украина в ускоренном режиме подаст заявку в НАТО 30 сентября, заявил президент страны Владимир Зеленский, сообщает ТАСС.

В своем обращении Зеленский сказал, что Украина «де-факто уже прошла свой путь в НАТО» и является его частью. Теперь Киев «подает заявление, чтобы сделать это де-юре. В ускоренном порядке.»

Накануне президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации — Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей.

«Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все — люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье становятся нашими гражданами навсегда», — сказал Путин в своей речи перед подписанием документа.