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22:35, 9 июля 2026Интернет и СМИ

Журналист рассказал о насмешке Трампа над Зеленским в Анкаре

Журналист Христофору: Обещание Трампа Зеленскому не решит проблему Киева с ПВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп насмехался над украинским лидером Владимиром Зеленским, говоря о лицензии на производство ракет для систем Patriot на саммите НАТО в Анкаре. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.

«Он откровенно его высмеивал. Трамп вообще не хотел там находиться. Он не хотел присутствовать на саммите НАТО. Не хотел встречаться с Зеленским. И он буквально издевался над ним», — высказался эксперт.

По словам журналиста, наладить производство ракет для американских систем ПВО невозможно в короткие сроки. На этот процесс уйдут годы, он будет сопровождаться множеством юридических препятствий.

Ранее американский эксперт по языку жестов Трейси Браун заявила, что Владимир Зеленский выглядел напуганным во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкаре. Она обратила внимание, что украинский политик постоянно ерзал.

До этого Трамп пошутил над Зеленским, отметив, что тот чаще говорит о финансовой помощи для Киева, чем о завершении конфликта.

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