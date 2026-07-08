Трамп пошутил над Зеленским

Трамп: Зеленский чаще говорит о деньгах, чем о завершении конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский чаще говорит о финансовой помощи для Киева, чем о завершении конфликта. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с Зеленским в Анкаре.

По его словам, украинский глава хотел бы как можно скорее заняться восстановлением страны.

«Он говорит об этом больше, чем о конфликте. Знаете, мне кажется, он, возможно, считает это более захватывающим, чем конфликт», — пошутил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон не устанавливает крайних сроков для урегулирования конфликта на Украине.. «У меня нет крайних сроков. Нельзя установить крайний срок. Слишком много всего происходит. Но я думаю, что сделка будет», — сказал он.